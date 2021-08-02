Тбилиси, 2 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Система здравоохранения Грузии пока справляется с потоком пациентов с COVID-19, но если ситуация будет ухудшаться, то, возможно, придется снова вводить карантинные ограничения. Об этом, как передает агентство Report, 1 августа сообщил журналистам глава Тбилисской инфекционной больницы, курирующих работу ковидных госпиталей в стране Тенгиз Церцвадзе.

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«Настанет тот лимит, за пределами которого клинический сектор не сможет справляться без больших потерь. В таком случае стране потребуется задуматься об ограничениях», — сказал Церцвадзе.

Он также выразил надежду, что грузинские врачи совершат «маленькое чудо» и смогут справиться с ситуацией, а также удержать уровень смертности у пациентов с COVID-19 на «низкой отметке». Врач также отметил, что население страны недостаточно активно записывается на вакцинацию.

Стоит отметить, что ранее в минздраве Грузии сообщили о том, что в стране из 7000 коек в ковидных госпиталях заняты 5400.