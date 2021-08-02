Каменский вышел в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки
Токио, 2 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Российский стрелок Сергей Каменский вышел в финал олимпийского турнира по стрельбе из винтовки с 50 м с трёх позиций. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Олимпийское движение
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В квалификации Каменский показал лучший результат — 1183.
В финале примут участие восемь спортсменов — из Китая, Норвегии, Сербии, Украины, Хорватии и Белоруссии.
Напомним, ранее Каменский вместе с Юлией Каримовой завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.
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