Москва, 2 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Выплату в размере до 250 тыс. рублей на открытие своего дела могут получить жители России в рамках социального контракта. Об этом 2 августа напомнила заместитель министра труда РФ Ольга Баталина в беседе с «Российской газетой».

Council.gov.ru Ольга Баталина

«На мой взгляд, самозанятость — одно из самых эффективных с точки зрения достижения конечного результата направлений. Как это работает? Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви», — сказала она.

Также Баталина уточнила, что в текущем году всеми российскими регионами, исключая Москву, реализующую социальный контракт за счет средств регионального бюджета, было получено 26,3 млрд рублей федеральных средств на этой развитие программы.

Кроме того, замминистра труда РФ добавила, что программа призвана не только для поддержки текущего финансового положения граждан, но и для формирования дополнительного источника дохода внутри семьи.

При этом Баталина добавила, что еще один блок указанной программы — это поддержка личного подсобного хозяйства.

«В сельской местности нередко бывает так, что семья обладает значительным земельным участком в частном доме и могла бы разводить скот или птицу или выращивать овощи. Но не имеет на это средств. Поддержка развития личного подсобного хозяйства предполагает получение средств в размере 100 тысяч рублей. Обязательное условие — регистрация в качестве самозанятого», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра труда РФ Ольга Баталина рассказала, что в Пенсионный фонд страны уже подано свыше 730 тыс. заявлений на выплаты от родителей-одиночек и беременных женщин.