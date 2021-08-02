Москва, 2 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Москве со 2 августа началась регистрация горожан старше 18 лет на онлайн-голосование на выборы в сентябре 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование

Москвичи смогут подать заявление до 23:59 13 сентября. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Граждане, проголосовавшие онлайн, будут исключены из списков для голосования на избирательных участках.

С 17 по 19 сентября жители Москвы смогут проголосовать за депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 29−30 июля прошло тестирование системы электронного голосования, которая будет использована на выборах в сентябре 2021 года.

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