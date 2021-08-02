Москва, 2 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Мэрия Москвы не планирует проводить проверки выполнения требований о вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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Напомним, предприятиям ряда отраслей необходимо вакцинировать не менее 60% сотрудников.

Собянин отметил, что и без тотальных проверок власти достигли своих целей, и большинство предприятий выполнили требования.

«В целом отрасли, обозначенные в приказе Роспотребнадзора, по вакцинации превысили 60%. Некоторые предприятия превысили 70−80%, — сказа столичный мэр. — А с теми предприятиями, которые не отчитались, Роспотребнадзор будет работать в индивидуальном порядке».