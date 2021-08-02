Москва, 2 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В России отмечен рост числа преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий. Так, за последние полгода этот показатель вырос на 20,3% и составил 271,1 тыс. преступлений. Такие данные приводятся в докладе МВД РФ по итогам шести месяцев 2021 года.

Bankenverband — Bundesverband deutscher Banken Киберпреступник

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Из них к категориям тяжких и особо тяжких относятся 154,8 тысяч преступлений. С использованием Интернета совершается две трети таких преступлений (182,7 тыс.), а с помощью технологий мобильной связи — более трети (108,9 тыс.).

«Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост IT-преступности», — отметили в правоохранительном ведомстве.

По информации МВД, удельный вес таких противоправных деяний в общей структуре преступности достиг 26,5%. Также зафиксирован рост преступлений, совершённых при помощи сети Интернет, — на 42,1%, с использованием компьютерной техники — на 35,6%.

Наибольшие темпы прироста зарегистрированных преступлений в этой сфере отмечены в двух республиках Северного Кавказа — Чечне (176,9%) и Дагестане (141,2%), а также в Московской (126,5%), Тульской (117,9%) областях и Туве (110,2%).

Наименьшие показатели — в Псковской (-20,8%) и Ивановской (-18,8%) областях, в Республике Марий Эл (-15%), Курганской (-11,9%) и Рязанской (-10,7%) областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году МВД зарегистрировало увеличение числа преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, во всех регионах России. Среди них почти половина мошенничеств (46,4%), треть — кражи (34%), практически каждое десятое — сбыт наркотических средств (9,2%)».