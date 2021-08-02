Новосибирск, 2 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. На территории Новосибирской области с 3 по 6 августа сохранится высокая пожароопасность 4-го класса горимости, в Новосибирске (станция «Огурцово») — чрезвычайная пожароопасность 5-го класса горимости. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

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«В связи с погодными условиями увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров», — сообщили в мэрии Новосибирска.

Новосибирцев просят сообщать о возникновении чрезвычайных ситуаций.