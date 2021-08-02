Москва, 2 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Борьба с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 обошлась бюджету Москвы в более чем 600 млрд руб. Об этом 2 августа рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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"Мы недополучили 200−250 млрд руб. доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — сказал он.

При этом мэр Москвы отметил, что, по его мнению, коронавирус в России в меньшей степени оказывает влияние на экономику, являясь в первую очередь политической, социальной и экономической темой

«Другой режим работы, другая психологическая обстановка, другое отношение ко многим привычным вещам. Вообще мир изменился», — пояснил Собянин.

Также он добавил, что пандемия в гораздо большей степени оказывает влияние на внутреннее самоощущение и самочувствие людей, так как, постоянно пребывая в зоне риска, человек ощущает серьезный дискомфорт, в результате чего у многих, как считает Собянин, повышается негативное настроение.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил мотивы, по которым принимаются ограничения, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции.