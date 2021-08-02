Токио, 2 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Российский борец Муса Евлоев вышел в полуфинал Олимпиады в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Греко-римская борьба

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В четвертьфинале Евлоев одержал победу над венгерским спортсменом Алексом Герго Сёке со счётом 6:2. До этого он одолел Георгия Мелию из Грузии — 3:1.

Соперник Евлоева по полуфиналу станет известен позже.