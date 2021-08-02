Хабаровск, 2 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, который ещё не успел оправиться от последствийсамого мощного за историю метеонаблюдений паводка, вновь готовятся к разгулу водной стихии.

ГУ МЧС по Хабаровскому краю Паводок

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«На 16:00 по местному времени 2 августа мы объявили эвакуацию посёлка Усть-Ургал. Пока детей планируем вывезти в ПВР в Новом Ургале. Но к вечеру, опасаюсь, и взрослых придётся оттуда вывозить. Есть такая пословица: снаряд не попадает в одну и тоже воронку. В нашем случае «попадает». Ещё дома не успели в Усть-Ургале высохнуть, новая волна идёт. Нас предупредили об уровне 896 см. В июле было выше 10 метров», — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава муниципалитета Алексей Маслов.

Чиновник добавил, что до сих пор не работает переправа на реке Бурея — паром, чтобы его не унесло течением, закрепили при помощи бульдозера. После паводка река изменила своё русло — срезала примерно по 150 метров берега с одной и другой стороны.

«Теперь опоры, к которым крепится паром, оказались посреди реки. Скорее всего будем отсыпать дамбы, чтобы наладить транспортное сообщение. Но теперь надо ещё один удар стихии пережить. С отрезанными посёлками держим связь. Пока необходимых запасов продуктов, топлива, лекарств там хватает на неделю. Если транспортное сообщение не удастся наладить, будем продумывать схемы доставки», — пояснил Маслов.

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Верхнебуреинском районе. Есть опасность дальнейшего подъёма воды 4−6 августа до отметок 950−1050 см, при отметке неблагоприятного явления — 850 см, опасного — 1100 см.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля под водой практически полностью оказались дома в поселках Усть-Ургал и Ургал-1, в которых живут 218 человек. Большинство из них были эвакуированы в пункт временного размещения в Новом Ургале. Часть людей на время разместились у своих родственников в населенных пунктах, не задетых стихией.

15 июля был побит рекорд 1975 года — вода поднялась на метр выше, чем тогда.