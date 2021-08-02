Сеул, 2 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в июле 2021 года составил $55,4 млрд, что на 29,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, июльский показатель является самым высоким с 1956 года, когда в стране впервые начали собирать статистику.

Экспорт полупроводников из страны вырос на 39,6%, нефтехимии — на 59,5%, автомобилей — на 12,3%, компьютеров — на 26,4%, косметики — на 11,7%.

Импорт товаров в Южную Корею составил $53,67 млрд, что на 38,2% больше по сравнению с июлем прошлого года. Профицит товарного баланса составил $1,76 млрд.

С января по июль 2021 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $358,7 млрд, что на 26,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.