Нюрнберг, Германия, 2 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Германии на трассе Нюрбургринг команда Porsche провела испытания спортивного купе Porsche 718 Cayman GT4 RS 2022 модельного года. Видео с тестовым автомобилем размещено на канале CarSpyMedia в YouTube.

CarSpyMedia Porsche 718 Cayman GT4 RS

Будущая новинка, заснятая журналистами, была без какого-либо камуфляжа. GT4 RS создан на уже мощном Cayman GT4. Под капотом автомобиля функционирует четырёхлитровый шестицилиндровый силовой агрегат производительностью 414 л. с. (418 Нм).

Таким образом, мощность нового 718 Cayman GT4 RS будет выше, чем у Porsche 911. Кроме того, срединно-расположенная компоновка мотора и компактные размеры позволяют данному спорткару занять место в модельном ряду на ступеньку выше Porsche 911.

Премьера версии GT4 RS запланирована на конец 2021 года. Модель выпустят ограниченным тиражом.

Стоимость базовой комплектации новой модели составит порядка 100 000 долларов (около 7,3 млн рублей).

Ранее автопроизводитель Porsche представил кроссовер Macan 2022 модельного года. Новый автомобиль укомплектован шестицилиндровым «движком» с двойным турбированным наддувом рабочим объёмом 2,9 л и максимальной производительностью 434 л. с.

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