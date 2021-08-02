Москва, 2 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Погода в Москве 2 августа будет жаркой и душной, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

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«Температурный фон окажется аномально высоким и на девять-десять градусов превысит нормы месяца», — сказал он.

По данным метеоролога, в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза, ветер южный до девяти м/с, при грозе порывистый.

В Москве воздух в дневные часы прогреется до 31, в Подмосковье — до 32 градусов тепла.