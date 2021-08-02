Москва, 2 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Академик Российской академии наук (РАН), директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, в ходе исследований выяснилось, что повышенной защитой к болезни обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа, содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.

Так, отмечает в интервью «Известиям» академик, высокий уровень интерферона-альфа (молекулы, которая синтезируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием) снижает риск заражения на местном уровне.

При хорошем уровне лимфоцитов, подчеркивает Тотолян, у человека меньше шансов заразиться, при этом в случае заболевания у него меньше риск того, что оно будет протекать в тяжелой форме.

Есть и другие факторы, однако их изучение находится на начальной стадии, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования ученых Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет порядка 60%.

Однако, как отметил Тотолян, это не тот уровень, который «позволяет выдохнуть». Однако он подчеркнул, что при таких показателях можно управлять этим процессом. Главная цель — достижение показателя 90%.

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