Москва, 2 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Убытки бюджета Москвы за последние полтора года, связанные с борьбой с пандемией новой коронавирусной инфекции, превысили 600 млрд рублей. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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В интервью РБК он уточнил, что 200−250 млрд рублей из этой суммы — недополученные доходы за 2020 год, а порядка 350 млрд были направлены лечение пациентов с COVID-19, социальную поддержку и помощь бизнесу, включая прямые выплаты, отсрочку арендных платежей и налоговые преференции.

При этом Собянин заявил, что распространение коронавируса в городе в меньшей степени влияет на экономику и в большей — на самоощущение жителей. Потому что когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт, и как следствие у многих людей поднимается градус негатива.

«Для всех нас это главная тема — политическая, социальная, экономическая, какая хотите. Другой режим работы, другая психологическая обстановка, другое отношение ко многим привычным вещам. Вообще мир изменился», — пояснил мэр столицы.

По его словам, в таких условиях нужно найти оптимальное решение, чтобы защитить здоровье и жизни людей и в то же время «спасти экономику и психологическое самочувствие тех же самых граждан».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из федерального бюджета на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и на поддержку здравоохранения было направлено 609 млрд рублей, по состоянию на апрель 2021 году эта сумма составила 265 млрд.

Напомним, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года, так как у жителей России пока не сформировался коллективный иммунитет.