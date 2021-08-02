В Южной Корее за сутки выявили более 1200 носителей коронавируса
Сеул, 2 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1219 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
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Согласно опубликованным данным, 1150 случаев заражения локальные, ещё 69 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случав в стране увеличилось до 201 002 человек.
В управлении отметили, что более тысячи случаев заражения в сутки фиксируют в Южной Корее с 7 июля, а нынешнее сокращение числа инфицированных связано исключительно с уменьшением объёмов тестирования в выходные дни.
Число жертв пандемии увеличилось на одного человека — до 2099 человек. Коэффициент смертности составил 1,04%.
1 августа выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 931 человек. Число выздоровевших увеличилось до 176 605.