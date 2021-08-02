Магадан, 2 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Магаданской области в третий раз за лето выпал снег.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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На этот раз зима пришла на северо-восток Колымы — в Омсукчанский район.

В соцсетях местные жители пишут, что снега выпало много. Колымчане фотографируются на фоне цветов и зелени в снегу.

Первые два раза снег выпадал в июне и в июле.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хасынском округе Колымы 29 июля шел снег. Видео с зимними осадками сняли на перевале «Дедушкина лысина».