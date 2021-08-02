Москва, 2 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Погода в августе 2021 года в регионах Центральной России будет дождливой и умеренно тёплой, сообщал 2 августа ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погода в России

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

По его словам, температура будет соответствовать норме или превысит её в пределах погрешности.

«Причём наибольший тепловой вклад внесёт только первая декада, когда в отдельные дни столбики термометров попробуют штурмовать даже и 30-градусную высоту», — сказал Тишковец.

Он рассказал, что уже в середине августа «лето станет меркнуть, а климатические показатели вернутся в климатическое русло». Ночами в среднем посвежеет до 8−13 градусов выше нуля, а в дневные часы воздух будет прогреваться всего до 18−23. Среднесуточная температура перейдёт 15-градусную отметку примерно 25 августа, что означает переход к климатической осени.

«Август будет относительно дождливым, в старину такую погоду называли хлябистой», — отметил метеоролог.