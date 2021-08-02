Москва, 2 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Рубль закрылся 30 июля в плюсе против «британца» и евро. Пара евро/рубль снизилась на 0,13%, до 86,85 руб., фунт/рубль — на 0,51%, до 101,62 руб. К доллару США он не изменился. Пара доллар/рубль повысилась на 0,01%, до 73,16 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Утренняя торговая сессия на Мосбирже открылась с ослабления по рублю на фоне ночного падения цен на нефть. Баррель Brent подешевел на 1,95%, до $74,36.

В моменте курс доллара повышался до 73,44 руб. Негативное влияние на нефтяной рынок оказал возобновившийся рост заболеваемости COVID-19.

С восстановлением цен на нефть рубль перешел в наступление. К открытию американской сессии курс доллара снижался до 72,69 руб. Покупатели не смогли удержать дневную прибыль, поскольку доллар получил поддержку от опубликованной статистики.

После выступления президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда позиции доллара усилились по всему рынку. Он заявил, что ФРС должна начать сокращать ежемесячные покупки облигаций этой осенью, и сокращать их «довольно быстро», чтобы программа завершилась в первые месяцы 2022 года.

Сегодня, 2 августа, на торгах в Азии нефть стоит $74,52 (-0,71%). Торги открылись падением по сценарию 30 июля. Техническая картина указывает на дальнейшее снижение котировок до $73,20.

Утренняя сессия открылась ростом по доллару до 73,25 руб./доллар. Для рубля нефтяной рынок остается ключевым фактором.

Восстановится цена на нефть, укрепится рубль. На сегодня по паре доллар/рубль ожидается движение в диапазоне 72,90−73,45 руб.

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