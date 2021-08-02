Берлин, 2 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. С субботы, 31 июля, российская компания «Газпром» снизила объемы закачки газа в наиболее крупные используемые европейские подземные хранилища. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe на 1 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации портала, «Газпром» сократил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы, которые находятся в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер).

В то же время, по информации германского транзитного оператора Gascade, снизились поставки сырья по газопроводу «Ямал — Европа», который проходит в ФРГ через Белоруссию и Польшу.

Уточняется, что закачки снизились с 84 млн куб. м (на входе в Германию) 30 июля, до 50 млн куб. м 31 июля и 60 млн куб. 1 августа.

Также отмечается, что в настоящее время в Европе баланс газа является остродефицитным и восстановление запасов газа после холодной зимы осложняется дефицитом СПГ на мировом рынке, в результате чего цены на газ на европейском рынке уже превысили цены за $500 за тысячу кубометров.

Кроме этого, добавляется, что после холодной зимы и рекордного отбора газа из российских ПХГ (почти 61 млрд куб. м) «Газпрому» нужно закачать в хранилища столько же газа. При этом газовые хранилища опустошены везде, однако для компании приоритетной является закачка газа в российские ПХГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент Сербии Александар Вучичвыразил благодарность России за ее вклад в развитие газовой инфраструктуры республики.