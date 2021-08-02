Екатеринбург, 2 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Депутат Екатеринбургской городской думы Галина Арбузова умерла от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в гордуме журналистам.

Egd.ru Галина Арбузова

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Как передаёт «УралLIVE» со ссылкой на источник в думе, Арбузова заразилась коронавирусом за месяц до своей смерти. Последние сутки парламентарий находилась в коме, врачам не удалось спасти пациентку. Смерть наступила в ночь на 2 августа.

Депутаты помогут с организацией похорон Арбузовой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от коронавируса скончалась депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина.

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