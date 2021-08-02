Пекин, 2 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая продлил синее погодное предупреждение в связи с сильными ливнями и сильной конвекцией в некоторых частях страны, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

(сс) George Hodan Ливень

По данным центра, 1 по 2 августа в некоторых провинциях, включая Хэйлунцзян, Ляонин, Шаньдун, Хэнань, Аньхой и Цзянсу, ожидаются грозы, сильный ветер и град. В этот период, как ожидается, сильные дожди обрушатся на некоторые районы Хэйлунцзяна, Цзилиня, Ляонина, Шаньдуна, Хэнаня, Аньхоя, Цзянсу, Чжэцзяна, Фуцзяня, Юньнани, Гуанси, Гуандуна, Хайнаня, Тайваня и Шанхая.

Согласно прогнозу, в некоторых районах пройдут ливни с ежечасным количеством осадков до 70 мм. Центр посоветовал местным властям готовиться к ливням, грозам и штормам и быть бдительными в отношении возможных наводнений, оползней и селей. Он также рекомендовал прекратить работу на открытом воздухе в опасных зонах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, при этом красный цвет представляет собой наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.