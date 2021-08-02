Токио, 2 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) не обнаружил положительных допинг-тестов у российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом 2 августа заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

«85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены наряду с атлетами из других стран прошли все необходимые квалификации и тесты, и потому имеют право выступать на летних Олимпийских играх в Токио.

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Также Бах подчеркнул, что Олимпийский комитет России в этом вопросе соблюдает санкции, ранее принятые Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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