Хабаровск, 2 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 317 (320 — накануне) положительных тестов на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего на 2 августа в регионе с начала пандемии COVID-19 зарегистрировано 65 773 носителя коронавируса, выздоровели 59 243 человека (+308 за сутки), скончались 630 пациентов (+3).

В больницах на лечении находится 19 тяжелых пациентов, 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки от последствий COVID-19 скончались ещё шесть человек, накануне — пять.