Пекин, 2 августа, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Вакцины против нового коронавируса, которые в настоящее время вводятся по всему Китаю, продолжают демонстрировать хорошие профилактические и защитные эффекты против дельта-варианта COVID-19, сообщает 2 августа газета China Daily.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что дельта-штамм может снизить защиту от вакцин против COVID-19, но текущие прививки все еще могут оказывать хорошее профилактическое и защитное действие против штамма», — цитирует издание исследователя Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (China CDC) Фэн Цзыцзяня.

По оценкам, дельта-вариант передается почти в два раза чаще, чем исходный штамм, и распространяется гораздо быстрее и с большей вероятностью вызовет серьезные симптомы у пациентов, сказал Фэн.

Хотя ни одна вакцина не может обеспечить 100% защиту от вирусных инфекций, различные варианты COVID-19 все еще можно контролировать с помощью существующих вакцин, сказал другой исследователь из China CDC Шао Имин.

Шао далее отметил, что исследования, основанные на фактических данных, показывают, что китайские вакцины против COVID-19 в Китае могут эффективно снижать показатели госпитализации, тяжелых случаев и смертности.