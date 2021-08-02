Токио, 2 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. У российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио не обнаружено положительных допинг-тестов. Об этом 2 августа заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

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"85% рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов», — сказал Адамс.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены, как и атлеты из других стран, принимающие участие в Олимпиаде, прошли все квалификации и тесты, поэтому имеют право на выступление на Играх.

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