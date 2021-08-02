Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 2 августа, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Общественное пространство для установки стелы «Комсомольск-на-Амуре — город трудовой доблести» выбрали местные жители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края 2 августа.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Комсомольск-на-Амуре — город трудовой долести

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Голосование проходило на портале «Голос 27». В итоге в большинстве своём участники остановились на сквере «Трудовой славы», его благоустроят и установят стелу.

В мае указом президента РФ Владимира Путина Комсомольску-на-Амуре было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

По решению врио губернатора Михаила Дегтярева в качестве подарка ко Дню города краевые власти выделили дополнительно 40 млн рублей на благоустройство сквера, где будет установлена стела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске будут установлены две памятные стелы «Город трудовой доблести», одна из них появится в 2021 году.