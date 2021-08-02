Москва, 2 августа, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2 значительно понижается у людей с высоким уровнем молекулы интерферона альфа и высоким содержанием лимфоцитов в крови. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, академик РАН Арег Тотолян в интервью газете «Известия».

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Специалист пояснил, что в ходе исследований было установлено: повышенной невосприимчивостью к заражению коронавирусной инфекцией обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носителя некоторых генетических маркеров. Тотолян отметил, что люди с хорошим уровнем лимфоцитов в крови легче переносят болезнь, а также менее восприимчивы к заражению коронавирусом.

Ещё один фактор связан с уровнем интерферона-альфа в крови. Молекула интерферона-альфа обладает прямым противовирусным действием и если содержание его в крови человека повышено, то риск заражения SARS-CoV-2 заметно снижается. Интерферон-альфа нейтрализует вирусные частицы, которые ещё не успели проникнуть в клетку.

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