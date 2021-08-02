Пекин, 2 августа, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Новое прямое грузовое железнодорожное сообщение Китай — Европа, связывающее внутреннюю провинцию Шаньси на севере Китая с Турцией, сообщает агентство Синьхуа.

Железнодорожные перевозки

Поезд, груженный товарами, в том числе предметами первой необходимости, машинами и оборудованием, выехал из логистического парка в Тайюане, столице провинции, 29 июля утром по направлению в город Мерсин на юге Турции.

Новый маршрут увеличил общее количество маршрутов грузовых поездов направления Китай — Европа, проходящих через Шаньси до десяти, связав более 30 городов из 11 стран Центральной Азии и Европы.