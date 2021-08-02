Каракас, 2 августа, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Более 6 млн доз вакцины от COVID-19 получит через международный механизм COVAX Венесуэла. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба президента страны Николаса Мадуро в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венесуэлы

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По линии COVAX (Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) в Венесуэлу прибудет 6,2 млн доз вакцины. В начале июля глава Венесуэлы заявил о возможности потребовать возврата средств, переведённых на оплату поставок вакцин в рамках COVAX.

По словам Мадуро, COVAX была переведена вся требуемая сумма, однако «кто-то приложил руку к тому, чтобы Венесуэла не получила вакцины». Кроме того, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас сообщил о блокировке банком UBS платежей правительства Венесуэлы, предназначенных на оплату поставок вакцины. Была заблокирована сумма более 4,6 млн долларов, а всего Венесуэла должна была внести 120 млн долларов на оплату 11 млн доз вакцины от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одобрении к использованию в Венесуэле российской вакцины от COVID-19 «Эпивак».