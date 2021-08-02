Новосибирск, 2 августа, 2021, 04:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 2 августа, сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

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«2 августа в Новосибирском районе местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса)», — уточняет гидрометцентр.

В Новосибирске сегодня, 2 августа, в первой половине дня осадков не ожидается, ветер юго-западный 3−8 м/с, температура воздуха +21… +23 °C.

В Новосибирской области днём прогнозируются кратковременные дожди, грозы, температура воздуха днём +22… +27 °C.