Москва, 2 августа, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода ожидается на предстоящей неделе на юге Центральной части России. Об этом 1 августа рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

30.mchs.gov.ru Жара

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Очень сильная жара, с температурой воздуха днём до +42 градусов ожидается в Южном федеральном округе. В Астраханской и Ростовской областях аномально жаркая погода сохранится до конца предстоящей недели. На побережье Чёрного моря ожидается +28…+30 градусов, здесь жара будет сглажена влиянием моря.

К концу недели жара захватит юг Урала и нижнюю Волгу, здесь температура воздуха днём поднимется до +35 градусов. В Липецкой области воздух прогреется до +38 градусов, в Саратовской области 2 и 3 августа столбик термометра покажет +40 градусов.

В Курской, Воронежской, Белгородской областях ожидается до +38 градусов, а в Тамбовской области будет чуть холоднее — до +35 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вильфанд предупредил об аномально жаркой погоде в Приморском крае, Сахалинской области и на юге Хабаровского края.