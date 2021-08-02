Новосибирск, 2 августа, 2021, 03:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 2 августа, за прошедшие выходные дни выявлено 408 новых случаев заражения коронавирусом. Так, по данным на 31 июля, выявлено 209 случаев заражения за сутки; на 1 июля — 199 случаев. Это следует из данных оперативного штаба региона.

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Всего в регионе зарегистрировано 52 919 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 3858 детей; 44 771 пациент выздоровел, скончались 2348 человек.

В отделениях реанимации находятся 353 человека, на ИВЛ — 47 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделан 2 183 921 тест на коронавирус.