Москва, 2 августа, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Противостояние коронавирусной инфекции обошлось в сумму более 600 млрд рублей для бюджета город Москвы. Об этом 1 августа рассказал мэр города Сергей Собянин в своём интервью РБК.

Gosrf.ru Бюджет

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Как уточнил мэр Москвы, за прошлый год бюджет города недополучил около 200−250 млрд рублей. Ещё в 350 млрд обошлась борьба с COVID-19, в том числе лечение и социальная поддержка граждан, а также помощь бизнесу.

Ранее глава города Москвы выражал надежду на возвращение экономики города в нормальное русло к концу 2021 года. ИА REGNUM сообщало, что Собянин опроверг информацию о возможном переходе школ в Москве на дистанционное обучение.