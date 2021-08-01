Москва, 2 августа, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Проводить фестивали и широко праздновать День города в Москве в текущем году администрация города не планирует. Об этом 1 августа рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На День города не планируется никаких фестивалей, а ярмарки будут проводиться без культурной программы. По словам главы города Москвы, для предотвращения роста цен будут создаваться условия для активизации сезонной торговли.

В Москве действует запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более пяти тыс. Максимально допустимое число гостей на мероприятиях составляет с 22 июня до 500 человек. Исключение сделано для мероприятий с участием только лиц, прошедших вакцинацию, либо переболевших COVID-19 не позднее, чем шесть месяцев назад или обладающих отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр Москвы Собянин назвал причины введения ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса.