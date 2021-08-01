Родос, Греция, 2 августа, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Жители двух населённых пунктов были эвакуированы в связи с крупным лесными пожаром на греческом острове Родос. Об этом 1 августа передаёт телеканал StarTv.

Publicdomainpictures.net Лесной пожар

Возгорание произошло днём между деревнями Сорони и Толос. Из соображений безопасности были эвакуированы жители деревень Псинфос и Марица, в направлении которых продвигалась стена огня. Пожарные и волонтёры продолжат работать всю ночь в зоне горения, привлечена пожарная авиация, в том числе российский самолет-амфибия Бе-200ЧС.

Из-за пожара и мер по борьбе с ним практически весь остров в течение нескольких часов оставался без воды и электроэнергии. Восстановление подачи воды и энергоснабжения началось лишь вечером 1 августа. Отмечается, что пожарным удалось остановить распространения огня в сторону Долины Бабочек, природного заповедника, расположенного недалеко от города Родос и очень популярного у туристов.

Стоит отметить, что за последние двое суток в Греции было зарегистрировано более ста очагов лесных пожаров, из них пожар на острове Родос является самым обширным. Кроме того, два дня продолжалась борьба с лесным пожаром на полуострове Пелопоннес, в местечке Суфли, близ городка Агринио и в центральной части страны. Основной причиной возникновения лесных пожаров называют крайне жаркую погоду, которая наблюдается в Греции уже несколько дней.