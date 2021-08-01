Берлин, 1 августа, 2021, 23:09 — ИА Регнум. В Берлине полицейские в ходе акций против коронавирусных ограничений задержали около 600 человек, сообщили в полиции.

(сс) Hans Германия

Отмечается, что в течение дня в германской столице прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Словакии Братиславе полиция вечером 29 июля разогнала митинг против ущемления прав граждан страны, отказавшихся прививаться от COVID-19.

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