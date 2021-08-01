Прага, 1 августа, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Власти Чехии готовы помочь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая ранее попросила Международный олимпийский комитет (МОК) о помощи. Об этом 1 августа сообщил глава министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

«Чехия готова ей (Кристине Тимановской — прим. ИА REGNUM) помочь, — написал Кулганек. — Мы предлагаем ей визу для въезда на нашу территорию, чтобы она смогла у нас обратиться за международной защитой».

Дипломат добавил, что посольство Чехии в Токио также готово помочь спортсменке.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представительница сборной команды Белоруссии по легкой атлетике Кристина Тимановская обвинила Белоруссию в попытке насильственной экстрадиции из Японии.

Читайте также: Белорусская легкоатлетка попросила Австрию об убежище