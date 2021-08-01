Воронеж, 1 августа, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы в результате автоаварии, произошедшей вечером 1 августа в Воронеже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ГУ МВД по Воронежской области Фото с места аварии

Авария произошла около 18:35 на улице Ростовской в районе дома №59. По предварительным данным, на регулируемом перекрёстке, произошло столкновение ВАЗ-2101, под управлением 60-летнего мужчины, и автомобиля Mitsubishi Montero под управлением 37-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получили водитель ВАЗ-2101, и пассажиры Mitsubishi Montero — 38-летняя женщина, девочки девяти и пяти лет. Все они госпитализированы.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.