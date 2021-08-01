Кишинёв, 1 августа, 2021, 21:34 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 259 549 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 252 104 человека.

Всего в стране от COVID-19 скончались более 6,2 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 120 случаев заражения коронавирусом.

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