Берлин, 1 августа, 2021, 20:43 — ИА Регнум. В Берлине сотрудники полиции задержали порядка 500 человек, которые вышли на акции протеста против карантинных ограничений. Об этом 1 августа сообщили в берлинской полиции.

Германия

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Отмечается, что всего в разных районах города вышли около 5 тыс. человек, полицейские произвели «около 500 задержаний и временных задержаний» на несанкционированных акциях.

Также сообщается, что на западе Берлина группы протестующих провоцировали стычки с полицией, однако правоохранителям удалось держать ситуацию под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Словакии Братиславе полиция вечером 29 июля разогнала митинг против ущемления прав граждан страны, отказавшихся прививаться от COVID-19.

По мнению граждан, данный закон противоречит утверждениям властей о равноправии жителей республики вне зависимости от того, вакцинировались они или нет. Протестующие заявили об отказе проходить тестирование на коронавирус и призвали к общенациональной забастовке.

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