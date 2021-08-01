Екатеринбург, 1 августа, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили уже 520 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, на территории региона установлен очередной рекорд. 149 новых случаев зафиксировано в Екатеринбурге.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 107 941 ковид-пациентов. Выздоровели 100 299. Скончались от COVID-19 уже 4380.