Токио, 1 августа, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Выступающая на Олимпиаде в Токио белорусская спортсменка Кристина Тимановская намерена обратиться к властям Австрии с прошением об убежище. Об этом 1 августа сообщает газета Tokyo Sports со ссылкой на источники.

Белоруссия

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Ранее Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что тренерский штаб принял решение отправить Тимановскую домой в связи с её эмоционально-психологическим состоянием. Однако спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что спортсменку якобы насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спортсменка заявила о своем несогласии с решением тренерского штаба о включении ее в эстафетную четверку на дистанции 400 метров.

Представительница сборной команды Белоруссии по легкой атлетике Кристина Тимановская попросила Международный олимпийский комитет о помощи в связи с насильственной попыткой вывезти спортсменку из страны.

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