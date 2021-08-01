Лондон, 1 августа, 2021, 20:18 — ИА Регнум. Власти Ирана могут быть причастны к нападению на танкер Mercer Street в Аравийском море. Об этом 1 августа говорится в обнародованном заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

Foreign and Commwealth Office Доминик Рааб

«Соединенное Королевство пришло к заключению, что очень вероятно, 29 июля Иран атаковал судно Mercer Street при помощи одного или больше беспилотников в международных водах у побережья Омана», — отметил дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, торговое судно Mercer Street, принадлежащее Японии, подверглось нападению в Индийском океане. Предполагается, что нападавшими были пираты, в результате нападения погибли два члена экипажа. Танкер продолжил движение в сопровождении ВМС США после того, как команде удалось вернуть контроль над судном.

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