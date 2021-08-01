Лондон, 1 августа, 2021, 19:05 — ИА Регнум. На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 24 470 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 августа сообщает Sky News со ссылкой на данные минздрава страны.

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Таким образом, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране превышает 5,4 млн.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов в Великобритании от COVID-19 составляет почти 129 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Британии выявили более 26 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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