Донецк, 1 августа, 2021, 18:32 — ИА Регнум. При детонации самодельного устройства (СВУ) на позициях ВСУ в Донбассе пострадали двое украинских военных. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 1 августа в Управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По последним данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Гранитное на позициях второго механизированного батальона 93 бригады ВСУ.

«При переоборудовании БПЛА типа «Фантом-4» под «ударный» двое военнослужащих … из-за непрофессионализма, а также отсутствия контроля со стороны должностных лиц получили осколочные ранения различной степени тяжести в результате взрыва самодельного устройства», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что за время действия дополнительных мер усиления и контроля перемирия в ДНР погибли пять мирных жителей и 68 военнослужащих Народной милиции.