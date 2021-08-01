Вашингтон, 1 августа, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В США, вероятно, не будут вводить новый локдаун. Об этом заявил 1 августа директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телеканалу ABC.

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»Не думаю, что мы (жители США — прим. ИА REGNUM) увидим введение новых локдаунов», — сказал он.

Фаучи считает, что удержать ситуацию под контролем позволит большой процент вакцинированных людей. При этом он добавил, что в стране «ситуация (с коронавирусом — прим. ИА REGNUM) продолжит ухудшаться».

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что индийский вариант коронавируса может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие разновидности.

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