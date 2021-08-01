Токио, 1 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Ситуацию, связанную с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, изучает Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 1 августа сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

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«Международный олимпийский комитет … изучает ситуацию и обратился в НОК (Национальный олимпийский комитет Белоруссии — прим. ИА REGNUM) за объяснениями», — говорится в сообщении.

Ранее в заявлении НОК Белоруссии отмечалось, что решение отправить из Токио домой легкоатлетку Кристину Тимановскую в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием принял тренерский штаб национальной команды Белоруссии по легкой атлетике.