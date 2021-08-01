Киев, 1 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Пост главного тренера сборной Украины по футболу покинул Андрей Шевченко. Об этом он сам сообщил 1 августа на странице в соцсети Instagram.

ПРЕСС-СЛУЖБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ Андрей Шевченко

«Закончился мой контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), — написал Шевченко. — Я провел в главной сборной страны пять лет. Это был тяжелый труд, который доказал, что мы (спортсмены с Украины) способны играть в современный футбол».

Украинский специалист поблагодарил за работу членов тренерского штаба и игроков команды, а также болельщиков за «поддержку и критику».

Как передавало ИА REGNUM, в мае 2021 года футбольный специалист Андрей Шевченко заявил журналистам, что его давняя мечта — возглавить итальянский «Милан».

Читайте также: Андрей Шевченко: «Возглавить «Милан» — моя давняя мечта»