Киев, , 16:26 — REGNUM Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко 4 мая в программе «Che tempo che fa», что его давняя мечта — возглавить «Милан», в составе которого становился обладателем «Золотого мяча» и выигрывал Лигу Чемпионов. Тренер заявил, что клуб из Милана для него «остается семьей».

«Мне посчастливилось играть с великими игроками в «Милане». «Милан» похож на большую семью. Когда в команду приходит новый игрок, к нему относятся как к своему. Тренировать «Милан» — моя мечта, но пока рано об этом думать», — заявил Шевченко.

Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины вышла на Чемпионат Европы — 2020. В групповом этапе сборная сыграет с Северной Македонией, Австрией и Нидерландами.